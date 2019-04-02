شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط في جهود المصالحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الأمم المتحدة)أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن الحلول السياسية الدائمة هي الوحيدة الكفيلة بعكس المسار السلبي الراهن في غزة واستعادة الأمل لسكان القطاع الذين عانوا طويلاً.
وأعاد في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) التأكيد على عدم إمكانية وجود دولة في غزة، أو قيام دولة بدون غزة.
وقال إن الأمم المتحدة، خلال العام المنصرم، انخرطت بشكل بنّاء مع مصر وجميع الأطراف المعنية لتجنب التصعيد وتخفيف معاناة سكان غزة ورفع الإغلاقات ودعم المصالحة الفلسطينية.
ودعا نيكولاي ملادينوف الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط بجدية مع مصر في جهود المصالحة.
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