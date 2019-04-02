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إسرائيل تُصعّد في القدس وغزة وتنتهك سيادة لبنان

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جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء)، مبنى سكنياً في حارة التحتا بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

فيما استهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

من جهته طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني أحمد التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون من اعتداءات إجرامية، تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.

على صعيد آخر، حلقت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي بكثافة جنوب لبنان، الأمر الذي يعد انتهاكًا لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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