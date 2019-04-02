شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان النيوزيلندي يوافق على تشريعات اقتناء السلاح والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (ويلينغتون)وافق البرلمان النيوزيلندي اليوم (الثلاثاء) بسهولة وبسرعة، على تشريع جديد يشدد قوانين اقتناء السلاح في البلاد، كجزء من الاجراءات التي يتم اتخاذها في اعقاب الاعتداء على مسجدي كرايست تشيرش.
وصوّت 119 نائباً مقابل نائب واحد فقط لصالح التشريع الجديد، الذي يحظر البنادق نصف الآلية ذات الطابع العسكري، كتلك التي استخدمت في الاعتداء الذي وقع في 15 مارس وأسفر عن مقتل 50 شخصاً.
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