شكرا لقرائتكم خبر عن انتقاد أوروبي للتسهيلات البريطانية.. ولندن تصف عمليات التخريب بالمتعمدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

أعلنت المفوضة الأوروبية لمسائل المنافسة مارغريتي فيستاغر، اليوم (الثلاثاء)، أن منح بريطانيا تسهيلات ضريبية لشركات متعددة الجنسيات يشكل مخالفة لقواعد المساعدات الحكومية، موجّهة بذلك انتقاداً جديداً للندن الغارقة في فوضى عارمة في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وتابعت المفوضة الأوروبية في بيان: أن «هذا الأمر مخالف لقواعد المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، وعلى بريطانيا استرداد الفوائد الضريبية غير المبررة».

ويأتي القرار بعد أيام من 29 مارس، الموعد الأساسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو بمثابة تذكير بأنه يُنتظر من بريطانيا التقيّد بالتزامات العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل «بريكست» وبعده، خلال الفترة الانتقالية.

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من جهتها ذكرت الشرطة البريطانية اليوم، أنها تحقق في محاولتين لتخريب شبكة للسكك الحديدية، فيما تعتقد بأنه عمل متعمد له صلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعثر عاملون في السكك الحديدية على عبوات ناسفة على قضبان في وسط انجلترا يوم 21 مارس وبعد ذلك بست أيام.

وقالت الشرطة إن ذلك لم يفلح في تعطيل الخدمات.