شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمنعون الأمم المتحدة من الوصول لمطاحن الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (عدن)قالت مصادر يمنية مطلعة، إن ميليشيات الحوثي منعت فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى موقع لتخزين الحبوب في ميناء الحديدة، اليوم (الثلاثاء)، في تحرك يعطل الجهود الدولية الرامية لزيادة المساعدات الغذائية للملايين الذين يواجهون الجوع في اليمن.
وكان من المقرر عبور فريق فني تابع لبرنامج الأغذية العالمي خط الجبهة بين ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران وقوات الحكومة الشرعية، على المشارف الشرقية لمدينة الحديدة، للوصول إلى شحنات القمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يمنعون الأمم المتحدة من الوصول لمطاحن الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.