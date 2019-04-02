شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمنعون الأمم المتحدة من الوصول لمطاحن الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (عدن)

قالت مصادر يمنية مطلعة، إن ميليشيات الحوثي منعت فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى موقع لتخزين الحبوب في ميناء الحديدة، اليوم (الثلاثاء)، في تحرك يعطل الجهود الدولية الرامية لزيادة المساعدات الغذائية للملايين الذين يواجهون الجوع في اليمن.

وكان من المقرر عبور فريق فني تابع لبرنامج الأغذية العالمي خط الجبهة بين ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران وقوات الحكومة الشرعية، على المشارف الشرقية لمدينة الحديدة، للوصول إلى شحنات القمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر.