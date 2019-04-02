شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد فوز عثمان برئاسة جزر لقمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موروني) أكّدت المحكمة العليا في جزر القمر اليوم (الثلاثاء)، فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها، والتي عقدت الشهر الفائت. أكّدت المحكمة العليا في جزر القمر اليوم (الثلاثاء)، فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها، والتي عقدت الشهر الفائت. وقال رئيس المحكمة العليا حارميا أحمد: «بفوزه بالغالبية المطلقة، اعلن غزالي عثمان رئيساً للبلاد». وجاء إعلان النتيجة النهائية في مقر محكمة بالعاصمة موروني وسط إجراءات أمنية مشددة.



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