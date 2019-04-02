الارشيف / اخبار العالم

تيموشنكو تقرّ بهزيمتها في الانتخابات الأوكرانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تيموشنكو تقرّ بهزيمتها في الانتخابات الأوكرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كييف)

أقرّت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو، التي حلّت في المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، بهزيمتها.

واعتبرت تيموشنكو في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) أن «هذه الانتخابات تلاعب بها (الرئيس المنتهية ولايته) بترو بوروشنكو».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيموشنكو تقرّ بهزيمتها في الانتخابات الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا