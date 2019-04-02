شكرا لقرائتكم خبر عن تيموشنكو تقرّ بهزيمتها في الانتخابات الأوكرانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كييف)أقرّت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو، التي حلّت في المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، بهزيمتها.
واعتبرت تيموشنكو في مؤتمر صحافي اليوم (الثلاثاء) أن «هذه الانتخابات تلاعب بها (الرئيس المنتهية ولايته) بترو بوروشنكو».
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