شكرا لقرائتكم فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من نشاط إيران الصاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن القلق من أن يكون نشاط إيران الصاروخي الباليستي الأحدث جزءا من اتجاه لتطوير صواريخ قادرة على حمل سلاح نووي.

وقال سفراء الدول الأعضاء الثلاث في مجلس الأمن الدولي في خطاب إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس اليوم الثلاثاء إن أحدث عمليات عرض وإطلاق صواريخ باليستية إيرانية لها تأثير مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من التوترات الموجودة.

وأضافت الدول الغربية الحليفة أن أنشطة إيران "لا تتسق" مع القرار 2015 من مجلس الأمن الذي يدعوها لعدم تنفيذ أي تحرك يتضمن صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية.

وأشارت الدول الـ3 إلى إطلاق إيران قمر "دوستي" الصناعي، وكشفها عن صاروخ "دزفول" الباليستي أرض-أرض وعرضها العلني لمجموعة من صواريخ "خرمشهر" الباليستية، وكل ذلك في فبراير/شباط الماضي.