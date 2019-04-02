شكرا لقرائتكم بيان للجيش الجزائري: يجب التطبيق الفوري للدستور وعدم تضييع المزيد من الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفريق ڨايد صالح اليوم الثلاثاء أنه لا مجال لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في وقت سابق، أن قرارات هامة ستصدر عقب اجتماع أركان الجيش والقوات المسلحة. وأوضح بيان الوزارة أن هناك توافق بين قيادة الأركان والقوات المسلحة بخصوص الوضع في البلاد. وينعقد اجتماع طارئ يضم قادة النواحي العسكرية إضافة إلى قادة البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي عن الإقليم.

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