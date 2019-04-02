شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لطارق العوضى على صفحته بتويتر .. أجرى استطلاعا حول التعديلات الدستورية .. 80% من المشاركين وافقوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يواصل فيه البرلمان المصرى الاستماع لكل الأراء فى قضية التعديلات الدستورية ويستقبل كافة المقترحات من كل مؤسسات الدولة وجامعاتها ، أعلن المحامى طارق العوضى إجراء استفتاء على التعديلات على صفحته بموقع " تويتر " .

الاستطلاع جرى الاعلان عنه يوم 30 مارس الماضى ، وحتى الأن شارك فيه ما يزيد عن 2500 متابع ، واللافت ان نتيجة الاستطلاع جائت بموافقة 80 % من متابعى صفحة طارق العوضى للتعديلات الدستورية ،ولم تتجاوز نسبة الرافضين 14%، والغريب أن النتيجة جائت مغايرة عن رأى المحامى طارق العوضى نفسه الذى يحاول من وقت لأخر تشويه التعديلات او توجيه المواطنين برفضها وقت إجراء الاسفتاء .

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النتيجة التى انتهى اليها استطلاع طارق العوضى من الموافقة بنسبة 80 % على التعديلات الدستورية ، تكشف توجه قطاع كبير من المصريين للموافقة على التعديلات بإعتبارها ضرورة فى الوقت الحالى وأمر حتمى لتنظيم أمور إدارة البلاد ، فضلا عن ان الممارسة العملية كشفت عن عوار كبير فى عدد من المواد الواردة بدستور 2014 والحاجة لتعديلها واضافة مواد أخرى .

التعديلات الدستورية الأخيرة تتضمن عدد من المقترحات الهامة من بينها تأسيس مجلس الشورى وتعيين نائب لرئيس الجمهورية ومنح القوات المسلحة مهمة الحفاظ على مدنية الدولة اضافة الى زيادة مدة الرئاسة من 4 الى 6 سنوات .