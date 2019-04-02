شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تستعرض ملاحظاتها حول مشكلات المدرس بأسوان.. والمحافظ يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، فى ختام الزيارة البرلمانيّة اليوم الثلاثاء، محافظ أسوان أحمد إبراهيم، لعرض ملاحظاتهم بعد سلسلة الزيارات التفقدية التى قامت بها اللجنة للمدارس بمراحلها المختلفة وجامعة أسوان.

وأكد النواب خلال اللقاء أهمية تذليل جميع العقبات التى تواجه سير العملية التعليمية، سواء فيما يتعلق بالطالب أو المعلم، لاسيما العمل على صيانة المدارس وترميمها، وإشكالية المدارس المغلقة لأسباب تتعلق بالإزالة، بالإضافة إلى ضرورة الحديث حول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب، مقابل الإشادة بأداء جامعة أسوان والمطالبة بدعمها لاسيما وأنها واجهة حضارية.

من جانبه، أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بتطوير أسوان وجعلها مدينة حضارية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء الكوبرى البديل لخزان أسوان، وتم إرسال خطاب لرئيس الوزراء بشأن الجوانب المالية.

وقال أحمد إبراهيم، أن هناك مخطط ليكون وادى كركر بأسوان مدينة حضارية، مضيفًا: " لكن برده مين هيقعد فيها"، ليعلق النائب ياسين عبد الصبور، بأن أى منطقة تحتاج إلى تنمية وخدمات ليسكنها المواطنون.

وأضاف إبراهيم، أن هناك خطة أيضا لتطوير البنية التحتية بالكامل لمحافظة أسوان، لا سيما أنها لم تتغير منذ 60 عاما، متابعًا: "هناك مناطق كلما مررت فيها تجد بها مياه فى كل مكان".

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وحول صيانة المدارس علق المحافظ بقوله: "بالفعل، وكل ما بننزل أى مدرسة ببدأ بتفقد دورة المياه، لأنها طالما صلحت فإنها تعبر عن أن المكان محترم، وعملت مشكلة فى أحد المدارس وصولا للتهديد بإحالته إلى النيابة العامة لأنى وجدت البيارات ممتلئة ومغرقة الدنيا".

وحول مطالب نواب أسوان ياسين عبد الصبور، وعامر الحناوى بشأن حل إشكالية طلب القيد العائلى للجد الرابع من المعلمين المتقدمين فى مسابقة الوزارة، علق السيد الفيومى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم خفض القيد العائلى وصولا للجد الثانى، فيما قال المحافظ إذا كان هناك قانون فى هذا الشأن فلن يتجاوزة.

بدورة قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، إنه سلسلة الزيارات التى قامت بها اللجنة إلى المدارس المختلفة كشفت عن الكثير من الجوانب الإيجابية، وبعض السلبية البسيطة التى سيتم حلها فى إطار التنسيق المشترك، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع للجنة التعليم خاصة بمناقشة مشاكل أسوان بحضور مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشاد هاشم، بأداء جامعة أسوان وأهمية دعمها، لاسيما مع تمييزها وإنها واجهة للمحافظة.

ويضم الوفد البرلمانى برئاسة الدكتور سامى هاشم؛ كل من الدكتورة ليلى أبو أسماعيل، أمين سر اللجنة، والدكتورة ماجدة نصر، والدكتور إبراهيم حجازى، فايز بركات، الدكتورة هالة أبو على، فى حضور نائبى أسوان ياسين عبد الصبور، وعامر الحناوي.