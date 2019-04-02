شيخ الأزهر يطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريس باعتماد مجلس حكماء المسلمين عضو مراقباً بالأمم المتحدة

كتب: أحمد أبو عقيل

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له، وتقديره لمشاعر المواساة الصادقة التي أبداها تجاه ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف المسلمين في نيوزيلندا، مضيفًا أن عمل سيادته كمفوض لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة جعله يعايش المعاناة والآلام التي يعانيها الأبرياء والمضطهدون حول العالم.

وسلم فضيلة الإمام الأكبر، بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاعتماد مجلس حكماء المسلمين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، كما قدم له نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان في العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير الماضي.

وأبدى فضيلته استعداد الأزهر للتعاون مع الأمم المتحدة لترسيخ أهدافهما المشتركة في ترسيخ السلم العالمي وتحقيق المساواة بين جميع البشر، معبرًا عن أمله في أن تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها المنوط بها في ظل وجود شخص حكيم وصاحب خبرة ثرية على رأس الأمانة العامة.

وبين الإمام الأكبر أن الأزهر يحمل رسالة عالمية وهي السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان، ويقوم بدور كبير في مواجهة الإرهاب وإرساء مبادئ الأخوة الإنسانية والمساواة والعدل بين الناس، مشيرًا إلى تدريب الأزهر للأئمة والوعاظ المسلمين، واستقباله آلاف الطلاب من مختلف دول العالم في جامعته لتأهيلهم وتزويدهم بالمعارف والقيم اللازمة لحمل هذه الرسالة الإنسانية السامية.

وأضاف أن الأزهر حرص على تعزيز الحوار مع المؤسسات الدينية الكبرى كالفاتيكان وكنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي، وبذل جهدًا كبيرًا بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين للوصول إلى وثيقة الأخوة التي استغرقت عامًا كاملًا لإعدادها.