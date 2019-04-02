النشرة: إصابة عدد من العمال اللبنانيين بجروح في الهرمل اثناء استحداث حفرة صحية

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن إصابة عدد من ​العمال​ اللبنانيين بجروح بينهم شخص من آل الحسيني حالته حرجة، ب​انفجار​ عند مدخل مدينة ​الهرمل​ اثناء استحداث حفرة صحية نتيجة استخدام مادة الكاربير واشتعال ​الغاز​ المسرب منها . وقد تم نقله الى احد مستشفيات المنطقة للعلاج، فيما تولى عناصر مخفر الهرمل التحقيق بالحادثة.

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