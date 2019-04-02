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أسود تقدم بإخبار ضد مدير عام الضمان والمدراء المسؤولين عن المالية والادارة 

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تقدم عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ بإخبار الى ​النيابة العامة​ التميزية يحمل الرقم 2236 / م / 2019 يتناول فيه موضوع "فوضى وتزوير واهمال وظيفي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي". وعرض أسود في الإخبار، الذي تم تحويله إلى النيابة العامة المالية، عدداً من المعطيات حول بعض المخالفات داخل الصندوق، ليطلب في نهايته إحالة عدد من الأشخاص إلى المحاكم المختصة، وهم:

1- مدير عام ​الضمان الاجتماعي​ الدكتور ​محمد كركي​

2- المدراء المسؤولون عن المالية والإدارة وذلك لإغفال وقوع جرائم التزوير والاختلاس التي قام بها المياوم علي فرحات في مكتب ضمان ​بنت جبيل​

3- رئيس المصلحة المستشار المالي ​حسن دياب​ لقيامه بالتزوير في مستندات مالية ابرزها للصندوق وكل من يتحمل مسؤولية تغطية التزوير والتوقيع على معاملة مالية يشوبها التزوير والتحريف الفاضح لمفهوم أحكام النظام المالي وفق ما ورد في ​تقرير​ رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي بعدما كان قد سبق لمدراء سابقين رفض توقيع وتصفية المعاملة المذكورة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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