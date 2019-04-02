أرسلان زار الشيخ صالح الغريب وجال في بشامون والبساتين

زار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​ وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​، الذي كان في استقباله إلى جانب شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نصر الدين الغريب​.

وقد رافق أرسلان وفد ضمّ نائب رئيس الحزب ​نسيب الجوهري​، رئيس بلدية ​مدينة الشويفات​ ​زياد حيدر​، عضوي المجلس السياسي ​لواء جابر​ وخالد عبد السلام، مستشاره فرحان أبو حسن، مدير الإعلام في الحزب ​جاد حيدر​، رئيس دائرة الغرب نديم يحي وأعضاء هيئة الدائرة، وجرى عرض لآخر المستجدات محلياً وإقليمياً والبحث في الأوضاع الداخلية للطائفة.

وكان أرسلان قد جال والوفد المرافق في بلدة ​بشامون​ وقدم التعزية لآل عيد بحضور رئيس البلدية حاتم عيد وقائد ​الشرطة القضائية​ الأسبق العميد ​صلاح عيد​ وحشد من العائلة واهل الفقيد، ثم انتقل لتعزية آل رافع في بلدة البساتين.