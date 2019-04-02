أرسلان زار الشيخ صالح الغريب وجال في بشامون والبساتين

زار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي كان في استقباله إلى جانب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصر الدين الغريب.
وقد رافق أرسلان وفد ضمّ نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر، عضوي المجلس السياسي لواء جابر وخالد عبد السلام، مستشاره فرحان أبو حسن، مدير الإعلام في الحزب جاد حيدر، رئيس دائرة الغرب نديم يحي وأعضاء هيئة الدائرة، وجرى عرض لآخر المستجدات محلياً وإقليمياً والبحث في الأوضاع الداخلية للطائفة.
وكان أرسلان قد جال والوفد المرافق في بلدة بشامون وقدم التعزية لآل عيد بحضور رئيس البلدية حاتم عيد وقائد الشرطة القضائية الأسبق العميد صلاح عيد وحشد من العائلة واهل الفقيد، ثم انتقل لتعزية آل رافع في بلدة البساتين.
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