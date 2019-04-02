بعد ان كشفت "النشرة" عن موضوع الإخبار الذي قدمه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود الى النيابة العامة التميزية التي احالته الى النيابة العامة المالية ضد المدير الاداري والمالي في الضمان الإجتماعي، علمت النشرة أن "رئيس نقابة موظفي الضمان الاجتماعي حسن حوماني دعا الى اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي يوم الخميس المقبل 4-4-2019 للتداول بموضوع الإخبار واتخاذ الموقف اللازم منه".
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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: رئيس نقابة موظفي الضمان دعا لاجتماع عاجل للمجلس التنفيذي بعد الإخبار الذي تقدمه به أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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