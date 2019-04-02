النشرة: رئيس نقابة موظفي الضمان دعا لاجتماع عاجل للمجلس التنفيذي بعد الإخبار الذي تقدمه به أسود

بعد ان كشفت "النشرة" عن موضوع الإخبار الذي قدمه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ الى النيابة العامة التميزية التي احالته الى ​النيابة العامة المالية​ ضد المدير الاداري والمالي في الضمان الإجتماعي، علمت النشرة أن "رئيس نقابة ​موظفي الضمان الاجتماعي​ حسن حوماني دعا الى اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي يوم الخميس المقبل 4-4-2019 للتداول بموضوع الإخبار واتخاذ الموقف اللازم منه".

للإطلاع على موضوع الاخبار الذي تقدم به النائب أسودإنقر هنا