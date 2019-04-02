استقبلت "جبهة العمل الإسلامي في لبنان"، في مقرها في بئر حسن، رئيس حركة التلاقي والتواصل مهدي حرقوص، ورئيس منبر التضامن البيروتي ناظم عز الدين، والمحامي غسان حسن حمدان، والمنسق للعلاقات العامة في الجمعية العربية لمكافحة المخدرات الأستاذ خالد عسكر في أجواء مناسبة ذكرى الأسراء والمعراج. وكان في استقبالهم عضو قيادة الجبهة وأمين سرها الشيخ شريف توتيو والمسؤول الإعلامي في مكتب الجبهة الشيخ وليد علامة .
وقد توجّه المجتمعون بهذه المناسبة "بالتهنئة للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة في جميع أنحاء العالم"، مشددين على "أهمية التعاون والتلاقي والتواصل والوحدة بين الجميع لما فيه الخير للوطن وتحقيق المصالح المشتركة".
وشدد المجتمعون على أنّ "فلسطين هي البوصلة الحقيقية اليوم وهي قِبلة المجاهدين والمقاومين"، ونوهوا "بمواقف القوى السياسية اللبنانية الحيّة الرافضة لمشروع الفتنة الداخلية الذي جاء به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مؤخراً إلى لبنان وقد تجلت مواقفهم أيضاً برفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير التعسفي الاعتراف بسيادة الجولان المحتلة للعدو الصهيوني الغاصب".
وأشاد الحاضرون "بالموقف الرائد والأصيل الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر القمة العربية في تونس وخصوصاً لجهة التأكيد على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر المحتلة والتأكيد على الحقوق العربية ولا سيّما القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه ، وقضية النازحين الأخوة السوريين وضرورة عودتهم إلى حضن بلدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر جبهة العمل الإسلامي تستقبل وفوداً في أجواء ذكرى الإسراء والمعراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.