وديع الخازن طالب بالإسراع بوضع موازنة العام 2019 على نار حامية

طالب رئيس ​المجلس العام الماروني​، الوزير السابق ​وديع الخازن​، "بالإسراع بوضع موازنة العام 2019 على نار حامية باعتبارها الأساس لضخ الحياة في المشاريع المعيشية والحيوية".

وأشار الخازن، في تصريح له، الى "انه أصبح الإسترسال السائد في المساجلات مصدر تأخير وإعاقة للمشاريع المتكدّسة في وجه الحكومة، وفي ظل ظروف إقليمية دقيقة تملي على المسؤولين التوجّه فورًا إلى الأولويات والتي تأتي في طليعتها موازنة سنة 2019، وهو الأمر الذي يتطلّب تضامنًا إستثنائيًا من جميع الأطراف."

وشدّد على ان" ​الموازنة​ هي صمّام الأمان لتفعيل العمل والإنتاج، وهي تُحدّ من إستمرار التلهّي بالمباريات الإعلامية التي ملّها المواطنون الذين ينتظرون بفارغ الصبر بت مواضيعهم العالقة بعدما استنفد الغلاء مفعول الزيادات على ​الأجور​ التي أُقرّت"، لافتاً إلى أنه "إذا كان إصرار رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، ومعه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، هو مؤشّر لإخراج الجدل من دائرة القول إلى الفعل، فإن إقرار مشروع الموازنة لا يمكن أن يحمل أي تأخير جديد."