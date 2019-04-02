اوضح النائب ​محمد سليمان​ بانه زار وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ في مكتبه بالوزارة، وناقش شؤونا إنمائية ومطلبية تخص ​منطقة عكار​، كما كانت جولة أفق حول العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان زار فنيانوس لمتابعة شؤون إنمائية عكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.