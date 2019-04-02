شدياق التقت رئيس لابورا وعرضت مع دوفريج ملفي التحول الرقمي ومكافحة الفساد

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق في مكتبها في الوزارة، الوزير السابق نبيل دي فريج حيث تم عرض للدور الأساسي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ملف التحول الرقمي وملف مكافحة الفساد، لا سيما أن هذه الملفات مطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء. كما تباحث الطرفان في أهمية الوزارة في تحديث وتطوير الإدارة العامة.
ثم التقت شدياق رئيس مؤسسة "لابورا" الاب طوني خضرا مع وفد مرافق، واطلعت منه على امكانيات ونشاطات المؤسسة الهادفة الى مساعدة الشباب من خلال المشاركة في وظائف الدولة. كما تناول البحث في "سبل التعاون بين الطرفين لتأمين التوازن الطائفي بين كل اللبنانيين في وظائف القطاع العام، وذلك من خلال ملف التعيينات الإدارية الذي يعمل عليه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والتشديد بتطبيق الآلية المعتمدة لإيصال الأشخاص الأكفاء لتبوء مراكز قيادية في القطاع العام".
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