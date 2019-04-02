شدياق التقت رئيس لابورا وعرضت مع دوفريج ملفي التحول الرقمي ومكافحة الفساد

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة ​مي شدياق​ في مكتبها في الوزارة، الوزير السابق نبيل دي فريج حيث تم عرض للدور الأساسي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ملف التحول الرقمي وملف ​مكافحة الفساد​، لا سيما أن هذه الملفات مطروحة على جدول أعمال ​مجلس الوزراء​. كما تباحث الطرفان في أهمية الوزارة في تحديث وتطوير الإدارة العامة.

ثم التقت شدياق رئيس مؤسسة "لابورا" الاب ​طوني خضرا​ مع وفد مرافق، واطلعت منه على امكانيات ونشاطات المؤسسة الهادفة الى مساعدة ​الشباب​ من خلال المشاركة في وظائف الدولة. كما تناول البحث في "سبل التعاون بين الطرفين لتأمين ​التوازن الطائفي​ بين كل اللبنانيين في وظائف ​القطاع العام​، وذلك من خلال ملف ​التعيينات​ الإدارية الذي يعمل عليه مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والتشديد بتطبيق الآلية المعتمدة لإيصال الأشخاص الأكفاء لتبوء مراكز قيادية في القطاع العام".