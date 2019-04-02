الراعي استقبل رئيس اتحاد بلديات بشري ووفدا من الكنيسة اللوثرية في الدانمارك وشخصيات اخرى

إستقبل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي في ​بكركي​، رئيس اتحاد قضاء بلديات بشري ايلي مخلوف الذي عرض لأبرز النشاطات التي تنظم لفصل الصيف ولا سيما المتعلقة ب​وادي قنوبين​"، معربا عن "المكانة الخاصة لأبناء بلدات ​القضاء​ لشخص البطريرك الراعي وانتظارهم لبركته ولحضوره بينهم سواء كان في رعاياهم ام في مهرجانات الارز وقد نقلت الى غبطته دعوة رسمية لحضور افتتاحها".

ثم التقى الراعي الكاتبة الفرنسية والصحافية آني لوران التي اعربت عن "اهتمام كبير بلقاء غبطته في كل مرة تزور ​لبنان​ للوقوف على رأيه حول آخر التطورات في لبنان والمنطقة لا سيما حول تحديات المسيحيين في ​الشرق الأوسط​".

واستقبل وفدا من الكنيسة اللوثرية في ​الدانمارك​ من مؤسسة دان ميشن برئاسة مطران روسكلد بيتر فيشر رئيس مؤسسة دان ميشن، وكان بحث في موضوع العلاقات بين الأديان واهمية الحوار والتواصل فيما بينها.

ورأى فيشر ان "الزيارة مثمرة جدا لأنها اتاحت لنا التعرف الى شخصية الراعي الذي لطالما سمعنا عنه وعن مواقفه الداعية الى الحوار والتفاهم من اجل السلام بين الشعوب. ولقد شكلت هذه الزيارة فرصة لنا للإستماع من غبطته الى التجربة اللبنانية الناجحة في العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين ونحن في ​الدنمارك​ بحاجة ماسة الى التعرف الى مثل هذه العلاقات سيما واننا نعيش هذه التجربة ​الجديدة​. لا شك ان لبنان كما ذكر غبطته يشكل نموذجا فريدا في الشرق من حيث هذه الميزة ونأمل ان يدرك ​العالم​ اهمية الحضور المسيحي فيه واستمراره لما لهذا الحضور من اهمية في تعزيز السلام والحوار والإعتدال".