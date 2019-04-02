مصادر كهرباء لبنان للـ MTV: الدولة غير قادرة على إزالة التعديات في مناطق محمية

أكدت مصادر ​مؤسسة كهرباء لبنان​ للـ MTV "أننا بحاجة إلى مؤازرة فرق من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ من أجل إزالة التعديات".

وشددت مصادر المؤسسة على أن "الدولة غير قادرة على إزالة التعديات في مناطق محمية".