أكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان للـ MTV "أننا بحاجة إلى مؤازرة فرق من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من أجل إزالة التعديات".
وشددت مصادر المؤسسة على أن "الدولة غير قادرة على إزالة التعديات في مناطق محمية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر كهرباء لبنان للـ MTV: الدولة غير قادرة على إزالة التعديات في مناطق محمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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