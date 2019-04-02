بومبيو: مستعدون لتقديم الإغاثة لمتضرري السيول بإيران من خلال المنظمات الدولية

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "أننا مستعدون لتقديم الإغاثة لمتضرري ​السيول​ في ​إيران​ من خلال المنظمات الدولية".

واعتبر بومبيو أن "سوء الإدارة في إيران تسبب بالكوارث الناجمة عن السيول الأخيرة".

وكان وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي قد اعلن أن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول، موضحاً أن محافظات ​كرمانشاه​ ولرستان والأحواز وجهار محال وبختياري هي الأكثر تضرراً.

وقتل 75 شخصا على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين في سيول ضربت شمال إيران وجنوبها بعد هطول ​أمطار​ بغزارة لم تشهدها البلاد منذ عشر سنوات على الأقل.

وأعلنت السلطات ​حالة الطوارئ​ في الأقاليم الجنوبية المهددة ب​الفيضانات​ وأجلت سكان عشرات القرى في الأيام الأخيرة.