المحكمة العليا بجزر القمر تؤكد فوز غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية

أكّدت ال​محكمة​ العليا في ​جزر القمر​ فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان ب​الانتخابات الرئاسية​ المتنازع على نتائجها والتي عقدت الشهر الفائت.

وحاز غزالي 59 بالمئة من الأصوات مقابل 15.7 بالمئة لاقرب منافسيه محمود احمد، فيما حل مُغني باراكا صليحي ثالثا بعد ان فاز ب 5.5 بالمئة من الأصاوات.

وأوضح رئيس المحكمة العليا حارميا أحمد أنه "بفوزه بالغالبية المطلقة، اعلن غزالي عثمان رئيسا للبلاد".

وجاء إعلان النتيجة النهائية في مقر محكمة في موروني وسط إجراءات أمني مشددة.

ونددت المعارضة بما وصفته بأنه "عملية سطو" و"انقلاب"، و"عملية احتيال هائلة" تتهم المعسكر الرئاسي بالقيام بها في الانتخابات التي أجريت في 24 آذارالماضي.