أكّدت المحكمة العليا في جزر القمر فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي عقدت الشهر الفائت.
وحاز غزالي 59 بالمئة من الأصوات مقابل 15.7 بالمئة لاقرب منافسيه محمود احمد، فيما حل مُغني باراكا صليحي ثالثا بعد ان فاز ب 5.5 بالمئة من الأصاوات.
وأوضح رئيس المحكمة العليا حارميا أحمد أنه "بفوزه بالغالبية المطلقة، اعلن غزالي عثمان رئيسا للبلاد".
وجاء إعلان النتيجة النهائية في مقر محكمة في موروني وسط إجراءات أمني مشددة.
ونددت المعارضة بما وصفته بأنه "عملية سطو" و"انقلاب"، و"عملية احتيال هائلة" تتهم المعسكر الرئاسي بالقيام بها في الانتخابات التي أجريت في 24 آذارالماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا بجزر القمر تؤكد فوز غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.