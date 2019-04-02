روحاني يهنئ أردوغان بنجاح الإنتخابات البلدية في تركيا

هنأ الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، في برقية، "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ و​تركيا​، قيادة وشعبا، بنجاح ​الانتخابات البلدية​، التي أقيمت بمشاركة شعبية حاشدة في هذا البلد".

واعتبر روحاني خلال برقية تهنئته نجاح الانتخابات البلدية التركية، بأنها تدل بوضوح على مشاركة الشعب في ​تقرير​ مصيره وسيادة الديمقراطية في تركيا، سائلا "الباري تعالى للشعب التركي الصديق والشقيق دوام السعادة والشموخ".

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، حصل مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدريم، على 48.53 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.78 بالمئة لمرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو.