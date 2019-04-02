هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، في برقية، "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا، قيادة وشعبا، بنجاح الانتخابات البلدية، التي أقيمت بمشاركة شعبية حاشدة في هذا البلد".
واعتبر روحاني خلال برقية تهنئته نجاح الانتخابات البلدية التركية، بأنها تدل بوضوح على مشاركة الشعب في تقرير مصيره وسيادة الديمقراطية في تركيا، سائلا "الباري تعالى للشعب التركي الصديق والشقيق دوام السعادة والشموخ".
ووفق النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية، حصل مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول بن علي يلدريم، على 48.53 بالمئة من الأصوات، مقابل 48.78 بالمئة لمرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يهنئ أردوغان بنجاح الإنتخابات البلدية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.