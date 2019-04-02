"محافظ الأقصر يبحث نتائج "حياة كريمة" مع مسئولي "تحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ونائب المحافظ محمد عبد القادر خيري اجتماعا مع مسئولي صندوق تحيا مصر، بحضور الدكتور السيد أحمد عبد الجواد والأطباء المسئولين عن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، التي تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي ينفذها الصندوق على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع متابعة سير أعمال المبادرة بمدارس المحافظة ومردودها بين طلاب المدارس الابتدائية وأولياء الأمور.

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وعلى الجانب الفني جرى مناقشة أهم المعوقات التي تواجه المبادرة، حيث أوضح المسئول الطبي بالمبادرة انتظام سير الأعمال في المدارس من خلال توقيع الكشف وتوفير العلاج والنظارات الطبية.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات المبادرة انطلقت في عدد من مدارس محافظة الأقصر، ضمن محافظات المرحلة الأولى وهي" (الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر)، وتستمر أعمالها على مدار 3 أشهر بهدف إجراء المسح الطبي على تلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، وعلاج الحالات المكتشفة وتوفير النظارات الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة.

من جانبه شدد محافظ الأقصر، على كافة المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تنفيذ المبادرة، وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل تنفيذ أعمال المبادرة.