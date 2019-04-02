الجيش اليمني يضبط 80 طنًا من متفجرات تنظيم القاعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء – (أ ش أ):

عثر الجيش اليمني بمنطقة ثله الحرشيات شمال شرق مدينة "المكلا" على مجموعة من القذائف المتفجرة المتنوعة شديدة الخطورة، تم إخفاؤها عبر عناصر إرهابية.

وقال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري -وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات استطاعت إزالة أكثر من 80 طنا من المتفجرات، زرعتها وخزنتها العناصر الإرهابية إبان سيطرة تنظيم القاعدة على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل 3 أعوام.

وأشار الجابري إلى أن فريقًا هندسيًا متخصصًا في إزالة الألغام والمتفجرات، يتبع المنطقة العسكرية الثانية، قام بالنزول للمنطقة وتمشيطها بتكليف مباشر من رئيس عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر بادبيس، وتمت إزالة 41 قذيفة كانت مخبأة وجزء منها مدفون تحت الأرض.