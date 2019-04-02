محافظ الإسماعيلية: 15 مليون جنيه تكلفة تطوير الطرق قبل "أمم أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قال اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، إن مشروعات تطوير الطرق التي جرت في مدينة الإسماعيلية الفترة الماضية، بلغت تكلفتها 15 مليون جنيه، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة إحدى المجموعات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.

وأضاف "عثمان" في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، نستعد خلال الأيام المقبلة لافتتاح بعض مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ودخولها للخدمة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات.

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير الشوارع المحيطة باستاد الإسماعيلية بدأت قبل حوالي شهر من الآن.