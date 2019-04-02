إيطاليا تحذّر من مخاطر عدم تقاسم مسؤوليات الهجرة

حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من مخاطر نقص تقاسم المسؤولية في الاتحاد الأوروبي إزاء مجال الهجرة.
أنه لا بد من تنفيذ سريع للنتائج التي تم التوصل إليها خلال مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2018"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك في تصريحات لكونتي عقب لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في العاصمة الإيطالية روما، والتي قال خلالها "أكدت ليونكر
وأعرب مجددا عن قلقه من
وخلص رئيس الوزراء الى القول إن "هذا وهم سيكلفنا ملايين اليوروهات إن لم نتوصل إلى إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة وآلية لإعادة توزيع المهاجرين".
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