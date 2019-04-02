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إيطاليا تحذّر من مخاطر عدم تقاسم مسؤوليات الهجرة

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حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من مخاطر نقص تقاسم المسؤولية في الاتحاد الأوروبي إزاء مجال الهجرة.


جاء ذلك في تصريحات لكونتي عقب لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في العاصمة الإيطالية روما، والتي قال خلالها "أكدت ليونكر

أنه لا بد من تنفيذ سريع للنتائج التي تم التوصل إليها خلال مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2018"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الثلاثاء.


وأعرب مجددا عن قلقه من

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أن تعزيز خفر السواحل والحدود الأوروبية دون تغيير معيار تقاسم المسؤولية، لن يعود بفائدة كبيرة، بل إن هذا الأمر سيصبح عامل جذب محتمل للمهاجرين إلى الحدود الجنوبية لأوروبا".


وخلص رئيس الوزراء الى القول إن "هذا وهم سيكلفنا ملايين اليوروهات إن لم نتوصل إلى إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة وآلية لإعادة توزيع المهاجرين".

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