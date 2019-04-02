"التنسيق الروسي السوري" ينفي الحجج الأمريكية بعدم جاهزية سوريا لاستقبال نازحي الركبان

أكد مقرر التنسيق الروسي السوري أن جميع الحجج الأمريكية حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال نازحي مخيم الركبان لا أساس لها من الصحة.
مشيراً إلى أن موسكو عرضت على واشنطن المشاركة في اجتماع لإزالة مخيم الركبان في 9 أبريل، ولكن حتى اليوم لم يلب ممثلو الولاياتالمتحدة الدعوة.
وقال مدير المقر العقيد ميخائيل ميزنتسيف - وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم - "مجددا، لم يحضر ممثلو الولايات المتحدة عند نقطة العبور جليب لحضور اجتماع التنسيق، مقترحين هذه المرة مناقشة
وأضاف ميزنتسيف أن الولايات المتحدة تواصل تأجيل حل مشكلة المعسكر عن عمد، وذلك بعدم رغبتها بالسماح لفريق العمل دخول منطقة التنف التي تحتلها، وتصمت عما يدور في مخيم الركبان.
وتابع: "مرة أخرى، ندعو القيادة الأمريكية في منطقة التنف، وفي موعد احتياطي في 9 أبريل الجاري للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثالث لوضع خطوات مشتركة ملموسة لإغلاق الركبان".
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