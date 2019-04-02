أكدقائد قوات خفر السواحل بمحافظة الحديدة اليمنية العقيد عبد الجبار زحزوح مقتل 4 عسكريين من المشاركين في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة بينهم ضابط برتبة رائد. بمدينة الحديدة بينهم ضابط برتبة رائد. وقال زحزوح - وفقا لما نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن هؤلاء العسكريين قتلوا إثر استهدافهم من قبل مليشيات الحوثي بطائرة مسيرة من دون طيار في جزيرة الزبير قبالة شواطئ الحديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 عسكريين يمنيين بينهم ضابط بطائرة حوثية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.