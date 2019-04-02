مباحثات روسية سورية بشأن تسوية الأزمة

اجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف،مباحثات مع السفير السوري لدى موسكو رياض حداد، اليوم الثلاثاء، مسألة تسوية الأزمة السورية، وإعادة تشييد البنية التحتية في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "جرى خلال النقاش تبادل الآراء حول تطور الوضع في سوريا وحولها، وتم إيلاء اهتمام خاص لمشكلة استعادة البنية التحتية

الاجتماعية الاقتصادية للبلاد، وخلق ظروف لعودة اللاجئين والنازحين إليها".وأكد بوجدانوف -خلال اللقاء- أن روسيا تدعم الجهود لتسوية الأزمة في سوريا بأسرع وقت، على أساس قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.جدير بالذكر أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيرانكانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف في 18 ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها ستيفان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، واتفقت الأطراف على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام الجاري.وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا قد اُتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في نهاية يناير العام الماضي في مدينة سوتشي الروسية.