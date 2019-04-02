الصين تطالب أمريكا الالتزم بمبدأ "صين واحدة"

طالب الصين، الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الجانبين، وتعزيز الممارسات المفيدة للعلاقات الثنائية ودفع السلام والاستقرار بمضيق تايوان. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم؛ تعليقاً على إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن بلاده مصممة على الوفاء بالتزاماتها بحماية تايوان من تصرفات بكين، وأن الاستفزازات العسكرية الصينية

وقالت شوانج إن موقف الجانب الصيني واضح وثابت بشأن قضية تايوان، موضحة أن اتخاذ الجانب الأمريكي لـ (قانون العلاقات مع تايوان) بشكل أحادي يخالف معيار العلاقات الدولية والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ويعارضه الجانب الصيني منذ البداية. شوانج، اليوم؛ تعليقاً على إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن بلاده مصممة على الوفاء بالتزاماتها بحماية تايوان من تصرفات بكين، وأن الاستفزازات العسكرية الصينيةلن تغزو القلوب والعقول في تايوان.وقالت شوانج إن موقف الجانب الصيني واضح وثابت بشأن قضية تايوان، موضحة أن اتخاذ الجانب الأمريكي لـ (قانون العلاقات مع تايوان) بشكل أحادي يخالف معيار العلاقات الدولية والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة ويعارضه الجانب الصيني منذ البداية.

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