قوات سوريا الديمقراطية تتعقب داعشيين في كهوف بالباجوز

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، أن قوات "قسد" تواصل تعقب مجموعات من تنظيم "داعش" الإرهابي متوارية داخل كهوف قرب بلدة الباجوز شرقي سوريا.
وأضاف بالي، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم، أن: "قواتنا لاتزال تتعقب الإرهابيين في مختلف المنطقة المحررة، بناء على معلومات دقيقة، مشيرا إلى أن هناك مجموعات متخفية في كهوف مطلة على الباجوز تلاحقهم قواتنا إضافة إلى عمليات
وتتزامن عملية التعقب هذه مع شن التحالف الدولي عشرات الضربات على أنفاق وكهوف تقع شرق المخيم المحاذي لنهر الفرات، الذي فر إليه مقاتلو التنظيم الإرهابي قبل طردهم منه.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف في 23 مارس الماضي، تجريد التنظيم من مناطق سيطرته داخل بلدة الباجوز.
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