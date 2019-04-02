إغراق زورقين وقتل وإصابة عناصر من داعش بشمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إغراق زورقين وقتل وإصابة عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بقصف لطيران الجيش العراقي غرب جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق. وذكرت الخلية، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "طيران الجيش العراقي وجه ضربة جوية لتنظيم "داعش" أسفرت عن إغراق زورقين اثنين، وتدمير وكر ونفق، وقتل وإصابة مجموعة من عناصر التنظيم في منطقة الـ(بو حمود)

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي مطلوب في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق ببغداد والمحافظات العراقية الأخرى. الإخبارية، أن "طيران الجيش العراقي وجه ضربة جوية لتنظيم "داعش" أسفرت عن إغراق زورقين اثنين، وتدمير وكر ونفق، وقتل وإصابة مجموعة من عناصر التنظيم في منطقة الـ(بو حمود)غرب جزيرة سامراء، وعلى ضفاف بحيرة الثرثار بمحافظة صلاح الدين".وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي مطلوب في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق ببغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

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