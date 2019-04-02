ماكرون: نترك الأمر لبريطانيا لتقديم خطة بديلة لبريكست

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن الأمر متروك للمملكة المتحدة لتقديم خطة بديلة ذات مصداقية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبيل قمة المجلس الأوروبي في 10 من أبريل الجاري أو تخاطر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزاماي بالخروج دون اتفاق أو تمديد طويل للمادة 50 من معاهدة لشبونة.
جاء ذلك في تصريحات له قبيل إجراء محادثات مع رئيس وزراء أيرلندا في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد لإعادة التفاوض بشأن الإعلان السياسي المتعلق بالعلاقات المستقبلية بين التكتل والمملكة المتحدة إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية ستغير الخطوط الحمراء المتعلقة ببريكست.
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