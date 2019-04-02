الصندوق الروسي للاستثمارات: جسر حديد يعزز التجارة بين روسيا والصين

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إنجاز مرحلة مهمة من مشروع مد جسر السكك الحديدية بين روسيا والصين فوق نهر آمور، حيث تم ربط القسم الروسي بالصيني من الجسر.
وذكر الصندوق، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم، أن هذا أول جسر للسكك الحديدية بين روسيا والصين عبرنهر آمور، وسوف يسهم بعد تشغيله في تعزيز التجارة بين الدولتين، عبر ربط منظومة السكك الحديدية في شمال شرق الصين بنظيرتها في سيبيريا.
ومن المتوقع إنجاز الجسر بشكل نهائي في يوليو المقبل، ويبلغ طوله 2169 مترا وسيربط
يشار إلى أن التجارة بين مقاطعة هيلونغجيانغ وروسيا بلغت العام الماضي 122 مليار يوان (نحو 18.2 مليار دولار) وهي زهاء 17.3% من مجمل قيمة التبادل التجاري السنوي بين روسيا والصين.
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