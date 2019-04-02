روسيا تفتح مركزاً للتدريب على طائرات عسكرية في فنزويلا

قالت شركة "روستيك" الروسية، إن روسيا فتحت مركز تدريب في فنزويلا لمساعدة الطيارين في البلاد على تشغيل طائرات هليكوبتر عسكرية روسية الصنع في أحدث بادرة تقوم بها موسكو لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.
وقالت الشركة، أمس الإثنين، إن المركز افتتح يوم الخميس الماضي، في اليوم نفسه الذي حذر فيه البيت الأبيض موسكو ودولاً أخرى تدعم مادورو من إرسال قوات ومعدات عسكرية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الأفعال "تهديداً مباشراً" لأمن المنطقة.
وأصدرت واشنطن، التي تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيس البرلمان خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، التحذير بعد أن هبطت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروسي تقلان نحو مئة عسكري خارج كراكاس وهي فرقة وصفها الكرملين بأنها من العسكريين المتخصصين.
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