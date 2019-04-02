ماكرون: الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن "يبقى مرتهناً" لأزمة "بريكست"

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن "يبقى مرتهناً" لأزمة خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".

وقال إن تمديداً لفترة طويلة لموعد خروج بريطانيا من الكتلة "ليس حتمياً".

وأضاف ماكرون أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبقى مرتهناً لحل أزمة سياسية في المملكة المتحدة على المدى الطويل"، مضيفاً أن فرنسا "منفتحة" على تأجيل "بريكست" لفترة طويلة بناءاً على شروط معينة لكن ذلك "ليس حتمياً ولا تلقائياً. أنا أكرر هذا هنا عن قناعة".