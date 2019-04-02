المحكمة العليا تؤكد فوز غزالي عثمان برئاسة جزر القمر

أكّدت المحكمة العليا في جزر القمر، اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي عقدت الشهر الماضي.

وحاز غزالي 59 بالمئة من الأصوات مقابل 15.7 بالمئة لأقرب منافسيه محمود أحمد، فيما حل مُغني باراكا صليحي ثالثاً بعد أن حصل على 5.5 بالمئة من الأصوات.

وقال رئيس المحكمة العليا حارميا أحمد "بفوزه بالغالبية المطلقة، أُعلن غزالي عثمان رئيساً للبلاد".

وجاء إعلان النتيجة النهائية في مقر المحكمة في موروني وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد مدير حملة غزالي، علي حميد مسعدي أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة "إذا طلبت المعارضة ذلك".