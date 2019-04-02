واشنطن: شراء تركيا صواريخ روسية قد يؤدي لفرض عقوبات عليها

قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، إن شراء تركيا أنظمة صواريخ "إس-400" من روسيا ربما يؤدي لفرض عقوبات أميركية على أنقرة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "منظومة صواريخ إس-400 تمثل إشكالية كبيرة للولايات المتحدة"، مؤكداً أن شراء هذه المنظومة الروسية يثير قلق الولايات المتحدة.