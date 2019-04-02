كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران مسؤولة عن أضرار السيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة الإيرانية مسؤولية الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن السيول المدمرة التي ضربت إيران والتي وقع ضحيتها 50 شخصا.
قال بومبيو:"سوء إدارة طهران للتخطيط الحضري والاستعداد للطوارئ أدى إلى وقوع الكارثة".
وأشار بومبيو إلى أن واشنطن متعاطفة مع الضحايا ومستعدة لتقديم المساعدات اللازمة، من خلال المنظمات الرسمية كجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال في وقت متأخر من يوم الاثنين إن العقوبات الأميركية منعت طهران من الحصول على معدات هي في أمس الحاجة إليها بما في ذلك طائرات هليكوبتر للإغاثة.