كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة عناصر من "داعش" في ضربة جوية بصلاح الدين العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغرق طيران الجيش العراقي زورقين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل وأصاب مجموعة من عناصره بضربة جوية ناجحة غرب جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بأن طيران الجيش وجّه ضربة جوية لمواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البوحمود غرب جزيرة سامراء وعلى ضفاف بحيرة الثرثار أسفرت عن إغراق زورقين اثنين وتدمير وكْر ونفق وقتل وإصابة مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي.