كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تفتتح مركزا للتدريب على الهليكوبتر في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة روستيك الروسية المملوكة للدولة إن روسيا فتحت مركز تدريب في فنزويلا لمساعدة الطيارين في البلاد على تشغيل طائرات هليكوبتر عسكرية روسية الصنع في أحدث بادرة تقوم بها موسكو لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت الشركة أمس الاثنين إن المركز افتتح يوم الخميس الماضي في اليوم نفسه الذي حذر فيه البيت الأبيض موسكو ودولاً أخرى تدعم مادورو من إرسال قوات ومعدات عسكرية قائلاً إن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الأفعال "تهديداً مباشراً" لأمن المنطقة.

وأصدرت واشنطن، التي تدعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو التحذير بعد أن هبطت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروسي تقلان نحو مئة عسكري خارج كراكاس وهي فرقة وصفها الكرملين بأنها من العسكريين المتخصصين.