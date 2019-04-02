كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية تحذر المنظمات الدولية غير الحكومية من الاقتراب من سواحلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت القوات البحرية الليبية مع جهاز حرس السواحل التابع لها اليوم الثلاثاء المنظمات الدولية غير الحكومية

من الاقتراب من السواحل الليبية.

وقالت القوات ، في بيان صحفي اليوم :"ندرك أن موسم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا على الأبواب ولذا فإنها

تنبه المنظمات الدولية غير الحكومية من التواجد غير القانوني في المياه البحرية كافة انتظارا للمهاجرين غير

الشرعيين في محاولة جذبهم، وإغرائهم بالتعاون مع تجار البشر والمهربين بالخروج والمجازفة بركوب البحر.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي حيال تصرفات بعض المهاجرين غير الشرعيين وخاصة تلك

المتعلقة بالاستيلاء والإجبار قد يغري مستقبلاً مجموعات مسلحة تتظاهر بأنهم مهاجرون وعند إنقاذهم يقومون

بأعمال القرصنة، وقد يصل مستقبلاً إلى الحجز والقتل، وقرصنة زوارق مسلحة.

ووصفت ما حدث يوم 27 مارس الماضي من قيام أشخاص بالاستيلاء على سفينة بأنه انتهاكً صريح للسيادة

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الليبية، ومخالفً لكافة القوانين والتشريعات الدولية.

وأشارت إلى أن تكرار تمرد المهاجرين غير الشرعيين على أطقمسفن الإنفاذ تزايد بشكل مقلق، وتصاعدت

أساليبهم مما ينذر بانهيار منظومة وأعمال البحث والإنقاذ خاصة في المتوسط، ويعطي المبرر للسفن المدنية في

رفض المشاركة فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعودة إلى ليبيا,

وطالبت القوات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خاصة القيام بواجبهم الأخلاقي والقانوني حيال هذه الأعمال

ومواجهتها بالحزم ، داعية إلى إنهاء تواجد وسطوة المنظمات غير الحكومية قبالة الساحل الليبي، والكف عن

التباكي غير المبرر على المهاجرين غير الشرعيين ، ودعم الجهود الليبية في مكافحة ظاهرة الهجرة.

ودعت القوات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضغط على دول الطوق الليبي لإغلاق حدودها مع ليبيا في

وجه المهاجرين غير الشرعيين ، والإسراع من وتيرة ترحيل من تم ضبطهم متلبسين بالهجرة غير الشرعية

من ليبيا.