كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن قلقة من اعتزام تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، بأن واشنطن قلقة من اعتزام تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية.

وقال المسؤول الأمريكي إن "تركيا لا تزال شريكاً مهماً للولايات المتحدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "اعتزامها شراء منظومة صواريخ إس-400 من روسيا يثير القلق".

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "علاقتنا لا تحددها قضية واحدة (مثل) منظومة صواريخ إس-400 لكن المنظومة تمثل إشكالية كبيرة للولايات المتحدة".

فيما، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان اليوم إنه "يتوقع حل نزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية من روسيا"، وذلك بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بطائرات إف-35 إلى تركيا.

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وقال شاناهان للصحفيين في البنتاغون "أتوقع أن نحل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات إف-35".

وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلاً من إس-400.

وأضاف شاناهان أنه "يتوقع تسليم طائرات إف-35، الموجودة حالياً في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا".