كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية الكويتية تصدر بيانا بشأن إلغاء بعض رحلاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشركة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن بعض رحلاتها الجوية ستتعرض للإلغاء، نتيجة تأجيل تسلم طائراتها الجديدة من طراز "إيرباص A320"، من جانب مصنع الطائرات، إلى شهور يونيو وأكتوبر ونوفمبر، بدلا من التاريخ المقرر وهو شهر مارس.

وأوضحت الشركة أن هذه الطائرات ستحل محل طائرات ثلاثة قديمة من ذات الطراز، والتي تم وقفها عن العمل إعتبارا من أول إبريل الجاري تمهيدا لبيعها، وانتظارا لحصولنا خلال أسبوعين على الطائرات البديلة التي ستستأجرها الشركة لتحل محل الطائرات القديمة، فإن الشركة قد تضطر لإلغاء بعض رحلاتها ودمج البعض الآخر".

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة لها: "تعاملا مع هذا الظرف الطارئ، سنعمل على عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي خلال أيام قليلة إن شاء الله، وستتكفل الشركه بإيجاد البدائل للرحلات المتأثرة، آملين من عملائنا الكرام تفهم ما نواجهه من ظرف طارئ، وراجين أن يعذرونا عن أي إزعاج قد يتعرضون له والذي نأمل ونعمل على أن لا يطول أمده".