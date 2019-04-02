كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن التونسي يوقف أربعة سودانيين على الحدود الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء عن إيقاف أربعة سودانيين كانوا يتسللون عبر الحدود الليبية التونسية.

وأفادت الوزارة أن السلطات الأمنية أوقفت السودانيين بينما كانوا يجتازون الحدود خلسة وهم يواجهون تهمة "دخول التراب التونسي بطريقة غير قانونية".

ولم يتضح على الفور سبب تسلل السودانيين إلى تونس وما إذا كانوا مهاجرين أم لاجئين في ليبيا.

ومع تحسن أحوال الطقس بدخول فصل الربيع تتواتر محاولات المهاجرين القادمين من ليبيا ودول جنوب الصحراء من أجل البحث عن فرص الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من السواحل الليبية أو التونسية القريبة من السواحل الايطالية.