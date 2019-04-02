كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري السابق: بوتفليقة طلب مني رئاسة المرحلة الانتقالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الرئيس الجزائري السابق ليمين زروال من أصحاب القرار في بلاده الارتقاء للمستوى الذي يظهره المحتجون، داعياً أصحاب القرار إلى التحلي بالعقل والرقي لمستوى الشعب لتفادي أي انزلاق.

وقال زروال، في رسالة وجهها للشعب الجزائري اليوم الثلاثاء، "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس الماضي بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع سعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة".

وأضاف: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وأبدى الرّئيس السابق، اعتزازه بما حمله الشارع ببلاده من تعبير سلمي عن الرأي في المرحلة الأخيرة.

وأضاف زروال في رسالته "ككل الجزائريين شدتني قوة المسيرات الحاشدة المنظمة من قبل الشعب الجزائري، مسيرات ساندتها منذ اللحظات الأولى، وأنا أيضاً مثلكم جميعاً قلق من غياب رد سياسي في مستوى هذه المطالب الديمقراطية المشروعة".