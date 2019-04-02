كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 113 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم.. وإفريقيا تتصدر المشهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منظمة الأغذية والزراعة الأممية "الفاو" تقريراً حول أزمات الغذاء في 2019 يؤكد أن 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من الجوع الحاد، وأوضح تقرير أذاعته فضائية الغد أن الدول الإفريقية تصدرت المشهد.

وأوضح التقرير التفزيوني أن نحو 72 مليون شخص يعانون من جوع حاد في القارة الإفريقية، متابعاً أن تقرير الفاو أكد على أن الأزمات وانعدام الأمن سببان رئيسيان في أزمة الغذاء، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والصدمات المفاجئة المتعلقة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات.

وأشار التقرير إلى أن الدول التي تقف على حافة المجاعة يعتمد 80% من سكانها على الزراعة، وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والغذاية عاجلة، وإجراءات لتعزيز الزراعة، متابعاً أن اليمن والكونغو وأفغانستان وسوريا كانوا من ضمن ثماني دول تضم ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم.

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وأبرز التقرير الضغوط المفروضة على الدول المستضيفة للاجئين، ومن بينها الدول المجاورة لسوريا، وبنجلادش التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من مسلمي الروهينجا الفارين من مينمار.

وسط توقعات بزيادة أعداد النازحين هذا العام إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا المُرجح إعلان حالة الطوارئ في مجال الأغذية فيها هذا العام.